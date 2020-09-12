Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

Поединок второго тура украинской Премьер-лиги стал для Колоса первым на новом стадионе, и данное событие ковалевцы отпраздновали разгромной победой над Львовом (4:0).

Подопечные Руслана Костышина отправили в ворота соперника четыре безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно, чтобы записать в свой актив три очка.

Смотрите видео голов и обзор матча Колос — ПФК Львов:

Колос - ПФК Львов 4:0

Голы: Лысенко, 26, 46, Гавриш, 69, Исаенко, 90+4

Колос: Волынец — Кравченко (Зозуля, 50), Гавриш, Петров, Емец — Новак — Смирный (Ильин, 76), Богданов (Милько, 76), Задоя, Антюх (Д. Костышин, 61) — Лысенко (Исаенко, 77)

ПФК Львов: Пеньков — Челич, Борзенко, Махмутович, Кравчук (Филипе, 56) — Богунов, Айнсалу (Романчук, 74) — Грисьо, Кошман (Михоуби, 56), Комарец (Клименчук, 83) — Ныч (Велвес, 56)

Предупреждения: Антюх, Задоя, Новак — Богунов, Михоуби, Грисьо