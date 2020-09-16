Украина

Более трети фанатов "горняков" отдало предпочтение украинскому бразильцу.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес был признан лучшим футболистом сезона-2019/20 в донецкой команде, сообщил официальный сайт "горняков".

За Мораеса болельщики клуба отдали 2421 голос (36,5%). Вторым стал Тайсон (1909), третьим – Тарас Степаненко (1591), а Марлос финишировал четвертым (709 голосово).

В прошлой кампании Мораес сыграл 41 матч во всех турнирах – больше любого другого игрока Шахтера. В них он забил 26 мячей (20 в Премьер-лиге и еще шесть в еврокубках). Бразильский форвард помог команде выиграть титул чемпиона Украины, а также дойти до полуфинала Лиги Европы.



Мораес выступает за Шахтер с лета 2018 года, перейдя в клуб на правах свободного агента из киевского Динамо.