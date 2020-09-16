Стали известны бригады арбитров на матчи очередного тура чемпионата Украины.
Виталий Романов, ПФК Львов
16 сентября 2020, 10:33
Комитет Ассоциации футбола Украины назначил бригады арбитров на матчи 3-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт лиги.
Так, матч между Зарей и Шахтеров обслужит Виталий Романов из Днепра.
3 тур
18 сентября
Днепр-1 – Мариуполь: Кривушкин Д.В. (Харьков)
19 сентября
Александрия – Ворскла: Монзуль К.В. (Харьков)
Ингулец – Десна: Иванов Ю.В. (Донецкая обл.)
Динамо – Львов: Копиевский В.В. (Кропивницкий)
20 сентября
Олимпик – Минай: Шандор А.А. (Львов)
Заря – Шахтер: Романов В.М.
Рух – Колос: Бондаренко Д.Е. (Одесса)
2 тур
23 сентября
Рух – Шахтер: Козыряцкий М.С. (Запорожье)