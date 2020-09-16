Комитет Ассоциации футбола Украины назначил бригады арбитров на матчи 3-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Так, матч между Зарей и Шахтеров обслужит Виталий Романов из Днепра.

3 тур         

18 сентября

Днепр-1 – Мариуполь: Кривушкин Д.В. (Харьков)

19 сентября

Александрия – Ворскла: Монзуль К.В. (Харьков)
Ингулец – Десна: Иванов Ю.В. (Донецкая обл.)
Динамо – Львов: Копиевский В.В. (Кропивницкий)

20 сентября

Олимпик – Минай: Шандор А.А. (Львов)
Заря – Шахтер: Романов В.М.
Рух – Колос: Бондаренко Д.Е. (Одесса)

2 тур

23 сентября

Рух – Шахтер: Козыряцкий М.С. (Запорожье)