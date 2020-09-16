Украина

Ганский хавбек проведет этот сезон в чемпионате России.

Опорный полузащитник Динамо Мохаммед Кадири продолжит карьеру в тульском Арсенале. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

24-летний ганец перешел в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона. Финансовые детали сделки не уточняются.

Напомним, Кадири уже выступал за тульский Арсенал в период с 2018 по 2019 год, а игроком Динамо он стал в июне прошлого года.

В минувшей кампании ганский хавбек провел 16 матчей во всех турнирах в футболке "бело-синих", в которых он результативными действиями не отметился.