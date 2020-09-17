Украина

Экс-игрок сборной Украины считает, что Андрей Шевченко сделал ставку в защите на игроков Шахтера.

Центральный защитник Динамо-Брест Евгений Хачериди поделился мнением, почему Андрей Шевченко не вызывает его в сборную Украины.

"Давайте объективно говорить. Кто смотрит чемпионат Беларуси? Во-вторых, Шевченко сделал ставку в защите на игроков Шахтера. Есть там свои нюансы, как мне кажется. Наверное, каждый понимает, почему так происходит. Вот чем Сидорчук хуже Харатина или Степаненко? Он на голову их сильнее обоих сейчас. Это факт!"

Кроме того, украинский центрбек вспомнил о Евро-2016, который завершился для сборной Украины невыходом из группы и поражением во всех трех поединках.

"А что может быть приятного, если мы все игры проиграли, не забив ни одного гола? Вроде все было здорово, попали на Евро через стыковые игры впервые. Но настрой был испорчен перед самим Евро. Ярмоленко со Степаненко погрызлись, потом же решили, что после Евро Фоменко уйдет, а на его место придет Шевченко. Эти движения ни к чему приятному не привели", — заявил Хачериди в интервью журналу Футбол.

Напомним, ранее Динамо-Брест минимально уступило Маккаби Тель-Авив в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, поэтому белорусский клуб продолжит свой еврокубковый путь в групповом этапе Лиги Европы.