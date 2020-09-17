Украина

Наставник Мариуполя высказался о предстоящем матче против Днепра-1.

Мариуполь отправится в гости к Днепру-1 в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги. Главный тренер "азовцев" Остап Маркевич поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы не обращаем внимания на старт команд, на первые игры. Это Премьер-лига, здесь все команды будут биться до конца и стараться забрать свое".

"Мы смотрим только в будущее. Будем делать все, чтобы сыграть удачно", — заявил Маркевич-младший в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Днепр-1 — Мариуполь состоится 18 сентября в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в онлайн-трансляции на Football.ua.