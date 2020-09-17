Молодой нападающий продолжит карьеру под руководством Остапа Маркевича.
Даниил Сикан, ФК Шахтер
17 сентября 2020, 17:08
Форвард Шахтера Даниил Сикан в сезоне-2020/21 будет выступать за Маруиполь. Он попал в заявку приазовцев на сайте Премьер-лиги.
Даниил – уже не первый игрок, который в этом сезоне сыграет за Мариуполь на правах аренды из Шахтера. Полностью этот список выглядит так:
Вратарь: Олег Кудрик.
Защитники: Назарий Муравский, Даниил Сагуткин, Игорь Кирюханцев.
Полузащитники: Максим Чех, Даниил Игнатенко (есть в заявке на сайте Мариуполя, но нет в заявке на УПЛ), Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов, Алексей Кащук.
Нападающие: Андрей Кулаков, Даниил Сикан.
Клим Приходько, о переходе которого объявили в июле, пока не значится в заявке клуба. Также покинули Мариуполь Вячеслав Чурко и Вячеслав Танковский.
В сезоне-2018/19 Сикан уже провел шесть матчей за Мариуполь за половину сезона.