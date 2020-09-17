Украина

Молодой нападающий продолжит карьеру под руководством Остапа Маркевича.

Форвард Шахтера Даниил Сикан в сезоне-2020/21 будет выступать за Маруиполь. Он попал в заявку приазовцев на сайте Премьер-лиги.

Даниил – уже не первый игрок, который в этом сезоне сыграет за Мариуполь на правах аренды из Шахтера. Полностью этот список выглядит так:

Вратарь: Олег Кудрик.

Защитники: Назарий Муравский, Даниил Сагуткин, Игорь Кирюханцев.

Полузащитники: Максим Чех, Даниил Игнатенко (есть в заявке на сайте Мариуполя, но нет в заявке на УПЛ), Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов, Алексей Кащук.

Нападающие: Андрей Кулаков, Даниил Сикан.

Клим Приходько, о переходе которого объявили в июле, пока не значится в заявке клуба. Также покинули Мариуполь Вячеслав Чурко и Вячеслав Танковский.

В сезоне-2018/19 Сикан уже провел шесть матчей за Мариуполь за половину сезона.