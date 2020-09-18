Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Днепр-1 примет Мариуполь на своем поле в рамках матча третьего тура чемпионата Украины.

Днепр-1 — Мариуполь

Пятница, 18 сентября, 19:00. Днепр-Арена, Днепр. Главный арбитр встречи — Дмитрий Кривушкин. Телетрансляция на канале Униан.

Днепр-1 после двух туров набрал всего один балл — благодаря ничьей с новичком УПЛ Ингульцом. После этого подопечные Дмитрия Михайленко проиграли Олимпику. Очевидно, что подобные результаты вовсе не то, на что настраивалось амбициозное руководство днепровского клуба, ведь не стоит забывать, что от команды ждут попадания в Лигу Европы.

В распоряжении главного тренера есть все необходимые футболисты для достижения поставленных целей, а потому неудивительно, что в таких условиях руководство всерьез задается вопросом о перспективах Михайленко. Более того, слухи об уходе Дмитрия в большом количестве ходили еще этим летом.

Оценить де Мариуполь по стартовым поединкам чемпионата Украины довольно сложно. Подопечные Остапа Маркевича сперва разгромно уступили Александрии, которая переживает не лучшие времена, а затем минимально одолели Зарю. В стане "приазовцев" огромное количество молодых футболистов, которые полны желания, но не всегда им хватает опыта.

Ждать каких-то сюрпризов в плане стартовых составов не приходится. Мариуполь арендовал а Шахтера Сикана, который может существенно добавить команде в атаке, но ждем, что сперва нападающий останется на скамье запасных. Дмитрий Михайленко не сможет рассчитывать в центре поля на Когута, который был удален в прошлом туре.

Не сыграют: Когут — Игнатенко