Украина

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка чемпионата Украины.

В поединке третьего тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 сойдется в противостоянии с Мариуполем на Днепр-Арене.

Новый сезон первого по силе дивизиона страны команда Дмитрия Михайленко начала с ничьей против Ингульца (1:1) и поражения от Олимпика (1:3), а Мариуполь разгромно проиграл Александрии (1:4) и минимально обыграл Зарю (1:0).

Следить за событиями поединка Днепр-1 — Мариуполь вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 18 сентября, в 19:00 по киевскому времени: