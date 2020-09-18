Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка чемпионата Украины.
Днепр-1 — Мариуполь, фото Днепр-1
18 сентября 2020, 09:16
В поединке третьего тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 сойдется в противостоянии с Мариуполем на Днепр-Арене.
Новый сезон первого по силе дивизиона страны команда Дмитрия Михайленко начала с ничьей против Ингульца (1:1) и поражения от Олимпика (1:3), а Мариуполь разгромно проиграл Александрии (1:4) и минимально обыграл Зарю (1:0).
Следить за событиями поединка Днепр-1 — Мариуполь вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 18 сентября, в 19:00 по киевскому времени: