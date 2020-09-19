Украина

Предлагаем вам анонс поединка чемпионата Украины.

Десна в рамках поединка третьего тура УПЛ отправится в гости к Ингульцу.

Ингулец — Ворскла

Суббота, 19 сентября, 17:00. Стадион Зирка, Кропивницкий. Главный арбитр — Юрий Иванов. Телетрансляция на канале Футбол 2.

Ингулец после повышения в классе успел провести два поединка в элитном дивизионе. Подопечные Лавриненко сперва сыграли вничью с Днепром-1, что уже вселило оптимизм, ведь соперник весьма непростой, а позже команда из Петрово уступила Ворскле, однако нужно понимать, что полтавчане сейчас на ходу и не зря единолично лидируют в чемпионате.

Ингулец выглядит проектом, который вполне может задержаться в сильнейшем дивизионе украинского футбола. У команды есть костяк, который играет вместе уже долгий период, тренер, который предлагает довольно интересные идеи, и поддержка руководства.

Десна, в свою очередь, уже стала стабильным клубом и впервые в своей истории пробилась в еврокубки, где встретится с Вольфсбургом. "Северянам" в отчетной встрече предстоит попробовать наработки Рябоконя перед игрой против "волков". Десна после двух туров набрала четыре балла и находится на третьей позиции.

В первом туре "северяне" добыли победу в постепенно становящемся классическим противостоянии с Зарей, а уже в следующем матче отобрали очки у Динамо под руководством Мирчи Луческу. Старт сезона выдался успешным, а поединок против Ингульца должен стать продолжением. Отметим, что Рябоконь не сможет рассчитывать на Филиппова, который уже прошел медобследование для Сент-Трюйдена.

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