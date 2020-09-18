Украина

Защитник высказался о будущем матче.

Крайний защитник Олимпика Орест Лебеденко высказал свое мнение о грядущем матче УПЛ против Миная.

"Мы уже разобрали следующего соперника. Могу сказать, что УПЛ пополнился еще одной классной командой. Думаю, нам будет сложнее, чем с Днепром-1. Прежде всего потому, что Минай — силовая команда, которая очень хорошо играет от обороны. С Александрией они выставили пять защитников. А нам придется действовать первым номером".

"Период карьеры в Луго? Мало что дал. Я там играл раз в пять матчей. При таком ритме просто регрессирует. И в плане тактики ничего не взял — у Климовского все на гораздо более высоком уровне. И в плане опыта я не прибавил", — сказал Лебеденко официальному сайту клуба.

Ранее о своих целях рассказал новичок Олимпика, арендованный у Динамо, Бенито.