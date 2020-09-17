Украина

Нигериец рассказал о своих задачах в донецком клубе.

Нападающий Бенито рассказал о своих планах и целях после перехода в Олимпик на правах аренды из Динамо.

"Сейчас для меня важно получать как можно больше игровой практики. За этим я и пришел в Олимпик. Если говорить глобально, то моя главная цель – попасть в один из наиболее конкурентных топ-чемпионатов Европы. В идеале, это английская Премьер-лига.

Мне нравится атмосфера в Олимпике. Все дружат, нет разделения на легионеров и местных. Мне очень помог адаптироваться Макс Тейшейра. Он говорит по-французски, и поэтому мы сразу поладили. Но и другие ребята владеют английским, есть Шахаб, Бетим… Проблем с коммуникацией нет абсолютно.

Чувствовалось, что тренерский штаб Олимпика действительно хотел заполучить нас с Ибрагимом, и когда мы приехали нас тепло встретили. Сразу видно, что Олимпик – это очень сплоченный коллектив, как семья.

Тренировки здесь очень интенсивные и контактные. Мне такой стиль очень нравится. Современный футбол – агрессивный. Ты должен быть сильным, жестким даже при контроле мяча, и тогда соперник будет бояться тебя. Много внимания уделяется и тактике. Интенсивность, агрессия и тактика – идеальный микс в моем понимании", – рассказал Бенито в интервью официальному сайту клуба.