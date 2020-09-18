Украина

Судя по всему, в ближайшее время клуб лишится наставника.

На послематчевой пресс-конференции Дмитрий Михайленко заявил, что он подал в отставку.

"К сожалению, старт не такой, как мы планировали. Я уже в раздевалке поговорил с ребятами. Время сказать это на пресс-конференции. Не тот старт, что-то идет не так, время уходить, время перевернуть страницу. Это звучит горько и обидно, провел много времени в клубе больше 20 лет как игрок и тренер, поэтому нужно что-то изменить. Мы уходим вместе с тренерским штабом".

"Я бы хотел поблагодарить всех: болельщиков, руководство, президента и ребят, что все это время были рядом. Сейчас время кораблю сменить капитана, как бы это обидно не звучало, пора уходить", — сказал Дмитрий Михайленко.

Напомним, что 47-летний специалист тренировал Днепр-1 с лета 2017 года. Михайленко вывел клуб из Второй лиги в УПЛ.

Это означает, что поражение против Мариуполя стало последней игрой для Дмитрия на посту главного тренера Днепра-1.