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Ингулец — Десна 1:1
Голы: Сичинава, 57 — Гитченко, 47

Ингулец: Крынский — Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб — Кучеренко — Коваленко (Мкомола, 72), Лупашко, Запорожец, Щедрый — Сичинава.

Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Ермаков, Западня (Картушов, 46) — Калитвинцев, Огиря, Хлебас (Домбровский, 46), Гуцуляк (Шевцов, 79) — Тотовицкий — Дегтярев (Будковский, 46).

Предупреждения: Синегуб, Сичинава, Кучеренко, Щедрый, Крынский — Хлебас, Огиря, Калитвинцев, Конопля.