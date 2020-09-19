Украина
19 сентября 2020, 18:53
Ингулец отстоял ничью в противостоянии с Десной
Коллектив Сергея Лавриненко успешно прошел испытание клубом из топ-4 прошлого сезона (1:1).
Ингулец — Десна, фото ФК Ингулец
19 сентября 2020, 18:53
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ингулец — Десна 1:1
Голы: Сичинава, 57 — Гитченко, 47
Ингулец: Крынский — Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб — Кучеренко — Коваленко (Мкомола, 72), Лупашко, Запорожец, Щедрый — Сичинава.
Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Ермаков, Западня (Картушов, 46) — Калитвинцев, Огиря, Хлебас (Домбровский, 46), Гуцуляк (Шевцов, 79) — Тотовицкий — Дегтярев (Будковский, 46).
Предупреждения: Синегуб, Сичинава, Кучеренко, Щедрый, Крынский — Хлебас, Огиря, Калитвинцев, Конопля.