Украина

Подопечные Мирчи Луческу лишь в конце поединка добыли победу над одним из аутсайдеров чемпионата (3:1).

Программу игрового дня в УПЛ завершал поединок киевского Динамо и ПФК Львов, Мирча Луческу решил произвести массовую ротацию состава, предоставив отдых большинству основных игроков перед матчем Лиги чемпионов против Гента. Сразу же после стартового свистка хозяева завладели игровым и территориальным преимуществом, но не продвигались к воротам соперника. Контроль мяч не приносил Динамо никакой пользы, дело редко доходило до ударов по воротам. Первая возможность забить была у Сироты, который выиграл верховую борьбу после розыгрыша углового, но его удар оказался неточным.

Подопечные Луческу заработали немало стандартных положений, но их розыгрыш раз за разом не приводил к ударам по воротам. У Литовченко было очень мало работы в первом тайме. Гости время от времени перехватывали инициативу, но, как и соперник, не были изобретательны в последней трети поля. Редкие удары по воротам Бущана не несли угрозы для голкипера. У хозяев была хорошая возможность забить благодаря контратаке, но Супряга принял неправильное решение, проигнорировав свободного Вербича, после чего потерял мяч.

Настоящая острота у ворот Литовченко стала возникать под конец первой половины встречи. Сперва Вербич пробил в в ближний угол из выгодной позиции – Литовченко справился с ударом словенца. А затем отличный шанс отличиться был у Шепелева, который пробил по воротам с близкого расстояния, но Кравчук не позволил мячу достичь своей цели, бросившись под него и переведя его на угловой. В последние минуты первого тайма на поле ничего выдающегося не происходило, так что команды отправились на перерыв со скучными "нулями" на табло.

Сразу же после перерыва Луческу произвел четыре замены, выпустив основных игроков. Забитый гол не заставил себя долго ждать. Уже на второй минуте тайма Супряга заработал пенальти, который впоследствии уверенно реализовал Цыганков — 1:0. Поведя в счете, киевляне продолжили атаковать, рассчитывая развить собственный успех. Однако их энтузиазм быстро сошел на нет — киевляне отдали инициативу сопернику. Гости провели несколько позиционных атак кряду, но они не завершились ударами по воротам. А вот Динамо имело отличную возможность забить во второй раз, но Миколенко ею не воспользовался, промахнувшись из убойной позиции.

Через несколько минут отличиться мог Супряга, пробивший головой после подачи Цыганкова — Литовченко спас свою команду, переведя мяч на угловой. А уже через две минуты Львов наказал соперника за плохую реализацию — Челич затолкал мяч в ворота после подачи со штрафного — 1:1. После этого хозяева ожидаемо перебрались на чужую половину поля, намереваясь как можно скорее снова выйти вперед. Цыганков мог оформить дубль, избежав попадания в офсайд и пробив по воротам, но Литовченко снова был надежен.

Подопечные Луческу продолжали атаковать большими силами, но вместо забитого гола вполне могли пропустить. У Клименчука была шикарная возможность забить прямым ударом со штрафного, но защитник не смог перебросить мяч через стенку. После этого львовяне еще некоторое время контролировали мяч, после чего отдали его сопернику, опустившись в оборону. Динамо пошло вперед большими силами, но ничего не могло поделать с защитой гостей. Серьезно помог киевлянам Михоуби, который получил глупую вторую желтую карточку, оставив Львов в численном меньшинстве.

Через несколько минут подопечные Луческу воспользовались своим шансом, заработав опасный штрафной, который успешно реализовал Шапаренко прямым ударом по воротам — 2:1. В оставшееся до финального свистка время киевляне предпринимали попытки забить еще раз. Супряге удалось это сделать на предпоследней минуте матча. Шапаренко вывел нападающего на ударную позицию, а тот легко разобрался с Литовченко — 3:1. Вскоре после этого прозвучал финальный свисток, зафиксировавший непростую победу хозяев, которые вполне могли потерять очки в отчетном поединке. Таким образом, Динамо набрало три важных очка и вышло на чистое второе место, отставая на два балла от Ворсклы.

В четвертом туре Динамо отправится в гости к Минаю, а ПФК Львов примет луганскую Зарю.

Динамо - ПФК Львов 3:1

Голы: Цыганков, 48 (с пенальти), Шапаренко, 87, Супряга, 90+5 — Челич, 62

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Сидорчук, 46) — Цитаишвили (Цыганков, 46), Леднев (Буяльский, 46), Вербич (Кравец, 67) — Супряга

ПФК Львов: Литовченко — Челич, Клименчук, Михоуби, Кравчук — Борзенко, Айнсалу — Кошман (Велвес, 75), Грисьо (Комарец, 64), Филипе — Ныч (Романчук, 88)

Предупреждения: Шапаренко, Супряга — Грисьо, Айнсалу, Клименчук, Кравчук, Михоуби

Удаление: Михоуби, 83 (повторное предупреждение)