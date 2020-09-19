Украина

Президент дал свой комментарий после игры со Львовом.

Президент Динамо Игорь Суркис высказал свое мнение о поединке, в котором киевляне с трудом обыграли Львов (3:1).

"Два разных тайма. Но вы же футбол, наверное, не первый раз смотрите? Вышло шесть новых футболистов, которые вместе ранее никогда не играли. Если бы вышли 1-2 футболиста, вероятно, картинка была бы другая. Учитывая, что Луческу поменял полкоманды, была тяжелейшая игра с АЗ. Поэтому два разных тайма.

Игроки, которые вышли во втором тайме, более квалифицированные и вместе играли уже несколько лет. Футбол же состоит не из одного тайма, а из двух. И результат в футболе – самое главное. Да, качество игры надо улучшать, но команда старалась, билась и добилась желаемого.

Сирота и Забарный. Вопросов нет. Учитывая их возраст и число матчей на таком уровне, думаю, не может быть у тренерского штаба вопросов. Естественно, были какие-то огрехи, это понятно. Но ребята будут расти, это будущее Динамо. Надеюсь, скоро восстановятся и наберут кондиции Шабанов, Попов. Живая конкуренция.

У нас череда травм. Тымчик сломался. Вербич после операции, понимаем, что он не набрал свои оптимальные кондиции. Цыганков только два дня в общей группе. Этому предшествовала длинная пауза из-за коронавируса или еще что-то. Но надо собрать команду воедино, психологически. Это пока удается Мистеру. Нужно физически подготовить. Тогда и увидим картинку, которая должна быть на поле", – сказал Суркис FootballHub.

Отметим, что в перерыве матча со Львовом Мирча Луческу совершил четыре замены.