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Менеджер Динамо — о матче против Львова.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу дал свой комментарий после поединка УПЛ, в котором его команда обыграла Львов (3:1).

"Замены были запланированы, много усилий было потрачено в игре с АЗ и еще другой еврокубковый поединок предстоит. И я решил дать по 45 минут игрокам, чтобы они были в тонусе. Естественно, их выход добавил качества, скорости и новый импульс.

Во-первых, Шесть новых игроков и естественно, это очень много для отношений на поле. Совсем разные игроки, и очень сложно вписываться в игру. Я им должен доверять, многие из них пропустили сбор перед началом чемпионата. Я им должен был давать это время.

Во-вторых, они не играли в то, во что мы договаривались. Они играли в другой футбол, во втором тайме вышли другие игроки и они начали играли правильно, я им говорил, что команда соперника прессингует, играет один в один для того, чтобы уйти из-под этого прессинга, нужно играть длинными передачами.

Во втором тайме 4-5 раз сыграли и сразу появились моменты у чужих ворот. К сожалению, не смогли использовать фланговые зоны наши крайние защитники в первом тайме. Я им говорил, что там будут свободные зоны и мы должны использовать их. Но, к сожалению, нам это не удалось.

Я поэтому и поставил Кендзеру и Миколеко на флангах, чтобы они помогали нам в атаке. Миколенко это делал лучше и чаще. Но, к сожалению, он принимал неверные решение в последнем отрезке. У него тоже было два момента в штрафной площадке. В первом тайме мы много импровизировали, не делали то, о чем договаривались. Во втором тайме мы уже играли в другой футбол, появились моменты, голы и выиграли этот сложный матч", — цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Ранее свое мнение о встрече высказал президент киевлян Игорь Суркис.