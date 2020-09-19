Украина

Защитник высказался о матче против "сине-золотых".

Защитник Динамо Александр Сирота дал свою оценку поединку УПЛ, в котором его команда обыграла Львов (3:1).

"Играть в стартовом составе киевского Динамо — это мечта любого подростка. Поэтому нужно ежедневно доказывать и прогрессировать.

Мы знали, что Львов будет прессинговать, но почему-то не выполняли установки тренера. Однако во втором тайме у нас все получилось.

"Мысли о Генте? Ни в коем случае, у нас в мыслях был Львов, а про Гент думаем только сейчас, после окончания матча. Мы готовились и очень хорошо изучали сегодняшних соперников, прекрасно знали, как они будут действовать. Но, видимо, неправильно настроили себя. Даже не знаю, как объяснить первый тайм", — сказал Сирота официальному сайту клуба.

Ранее свой комментарий после матча дал главный тренер Динамо Мирча Луческу.