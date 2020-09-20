Украина

Наставник Ворсклы высказался о победе над Александрией в рамках УПЛ.

В поединке третьего тура украинской Премьер-лиги Ворскла добыла победу над Александрией (2:0), благодаря чему закрепилась на первой строчке в турнирной таблице. Главный тренер полтавского клуба Юрий Максимов прокомментировал результат этого матча.

"После двух туров были на первом месте. Сегодня стоило себя еще раз проверить. Ребята молодцы, достойно выглядели на поле. Думаю, мы победили заслуженно. Александрия физически сильная команда, поэтому победа для нас еще ценнее".

"Сознательно отказались от высокого прессинга. Если бы мы пошли накрывать, все игроки были бы "отыграны", поскольку они выходят в атаку через длинные передачи и за счет скоростных проходов отдельных исполнителей".

"Всегда говорили, что лучшая оборона — это нападение. Стараемся забивать голы, тогда меньше шансов на то, что пропустим сами. Сегодня все удалось. Хочу поздравить свою команду с победой", — приводит слова Максимова официальный сайт Ворсклы.

Напомним, что в четвертом туре чемпионата Украины Александрия сыграет с Днепром-1, а Ворскла сразится с Мариуполем.