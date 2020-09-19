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Голы Руслана Степанюка и Давида Пуцлина принесли полтавчанам комфортную победу над Александрией (2:0).

В первом матче игрового дня в УПЛ Александрия принимала лидера чемпионата – полтавскую Ворсклу. Сразу же после стартового свистка подопечные Владимира Шарана забрали мяч под свой контроль, отправившись в атаку. Они могли забить быстрый гол благодаря заработанному опасному штрафному, но его подача не привела к удару по воротам. Затем хозяева провели несколько классных позиционных атак с завершающими ударами по воротам, но они не несли угрозы для Резника.

Со временем полтавчане перехватили инициативу и перебрались на чужую половину поля. Подопечные Юрия Максимова провели несколько содержательных атак, но они приводили к ударам по воротам. Ближе к середине первого тайма преимущество гостей стало более ощутимым. На 24-й минуте им удалось открыть счет – Степанюк воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и отправил его в дальний угол – 0:1. После пропущенного гола александрийцы вернули мяч под свой контроль, отправившись в атаку. Они заработали несколько опасных стандартов, после которых следовали удары по воротам, но они не были опасными.

Затем гости снова перехватили инициативу и забили второй гол, но он справедливо не был засчитан из-за офсайда. В еще двух эпизодах отличиться мог Пуцлин, но сперва хорват пробил очень неточно, а затем слишком долго готовил удар по воротам, позволив Пашаеву выбить мяч на угловой. Немного позднее Ворскла заработала несколько угловых, которые могли помочь забить, но их розыгрыши оказались неудачными. Последние минуты первой половины встречи проходили в сдержанной манере. Команды больше не наносили удары по воротам, так что до ухода на перерыв счет не претерпел изменений.

После возобновления игры гости снова завладели игровым преимуществом. Они перебрались на чужую половину поля, где проводили атаку за атакой. Первая же возможность забить привела к взятию ворот. Пердута убежал от Мирошниченко и выкатил мяч под удар Пуцлину, а Давид отправил его в сетку — 0:2. Обеспечив комфортное преимущество в счете, подопечные Максимова отдали мяч во владение сопернику, опустившись на свою половину поля.

У хозяев продолжительное время ничего не получалось впереди, но затем они едва не забили — перекладина пришла на помощь Резнику после удара Грицука из-за пределов штрафной. Вскоре Шаран произвел сразу три замены с целью усиления атаки. Однако появление на поле Устименко, Безбородько и Задераки в итоге не принесло команде пользу. Хоть александрийцы и стали чаще пробивать по воротам, эти удары не несли реальной угрозы для Резника.

Гости же рассчитывали на успешные контратаки, одна из которых могла привести к забитому голу, но Щербак не дотянулся до мяча после подачи Кулача. Позднее шанс забить был у Кане, который вырвался на ударную позицию и пробил в ближний угол, но Панькив был готов к такому удару. В остальное время гостям приходилось много защищаться. Подопечные Шарана отчаянно пытались возродить интригу, но ни позиционные атаки, ни подачи со стандартов не привели ни к одному опасному моменту. Полтавчане уверенно довели матч до логического завершения, в итоге отпраздновав комфортную победу. Команда Максимова продолжает идти без потерь, укрепившись на первой строчке турнирной таблицы.

В четвертом туре Александрия сыграет с Днепром-1, а Ворскла сразится с Мариуполем.

Александрия — Ворскла 0:2

Голы: Степанюк, 24, Пуцлин, 52

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бабогло, Мирошниченко (Задерака, 64) — Банада, Гречишкин, Грицук (Устименко, 64) — Лучкевич (Стецьков, 77), Ситало (Безбородько, 64), Мишенко (Третьяков, 56)

Ворскла: Резник — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин (Сапай, 88), Кане (Пешич, 88), Якубу (Ребенок, 89) — Кулач (Васин, 71), Степанюк (Щербак, 67)

Предупреждения: Мишенко, Мирошниченко, Пашаев, Банада — Пуцлин, Кане, Кулач, Пешич