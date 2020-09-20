Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Украины.

В матче 3-го тура УПЛ Ингулец сыграл на своем поле вничью с Десной со счетом 1:1. Счет в начале второго тайма открыл защитник "северян" Андрей Гиченко, а хозяева вскоре отыгрались благодаря голу нападающего Ники Сичинавы.

На данный момент Ингулец идет на 10-й строчке с двумя пунктами, а Десна занимает 4-ю строчку, набрав пять очков.



Ингулец — Десна 1:1

Голы: Сичинава, 57 — Гитченко, 47.

Ингулец: Крынский — Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб — Кучеренко — Коваленко (Мкомола, 72), Лупашко, Запорожец, Щедрый — Сичинава.

Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Ермаков, Западня (Картушов, 46) — Калитвинцев, Огиря, Хлебас (Домбровский, 46), Гуцуляк (Шевцов, 79) — Тотовицкий — Дегтярев (Будковский, 46).

Предупреждения: Синегуб, Сичинава, Кучеренко, Щедрый, Крынский — Хлебас, Огиря, Калитвинцев, Конопля.