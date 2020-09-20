Украина

Дончане отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Олимпик в рамках третьего тура чемпионата Украины принимал на своем поле Минай. С первых минут команды задали не очень высокий темп игры, которая была полна единоборств и мелких нарушений правил. Обе команды, в большей степени, грузили мяч в чужую штрафную площадь с фланга, но опасные моменты не возникали.

Первый гол болельщики увидели почти что на исходе получаса игры, причем получился он довольно курьезным — Захеди Шахаб пробивал с подступов к штрафной — мяч задел Максима Тейшейру и залетел в ворота. 1:0. Минай немного огорчился из-за такого развития событий и еще несколько минут был вынужден обороняться, пока не пришел в себя.

Подопечные Игоря Климовского продолжали нагнетать обстановку около чужих ворот, но момент возник у Миная — Денис Кожанов пробивал из пределов чужой штрафной площади, но Кичак справился. Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.

Минай активно начал вторую половину игры, но небольшое территориальное преимущество не удалось конвертировать в шансы для взятия ворот. А вот Олимпик своими возможностями воспользовался — Шахаб головой переправил мяч в ворота после отскока от голкипера. 2:0. Дончане не собирались останавливаться — видимо, словили кураж.

Несколько позже Шахаб умчался от Матича и не оставил шансов Поповичу в ближнем бою, чем вызвал искреннюю радость Гельзина на трибунах. В оставшейся части поединка Минай сперва пытался отквитать хотя бы один мяч, им это даже удалось, но его отменили из-за офсайда. Заключительные минуты проходили без остроты для ворот Олимпика. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгром Миная.

Олимпик — Минай 3:0

Голы: Тейшейра, 29, Шахаб, 60, 67

Олимпик: Кичак — Пасич, Зотько (Романовский, 83), Снурницын, Лебеденко — Бабенко, Завийский (Цымбалюк, 68), Политыло — Бенито (Чогадзе, 75), Шахаб (Каргбо, 68), Тейшейра (Альваренга, 76)

Минай: Попович — Маткобожик (Пиняшко, 65), Матич (Павлич, 85), Лопыренок — Меличенко, Ткачук (Голодюк, 76), Снижко (Шпак, 65), Сакив — Кожанов (Кныш, 65), Шиндер, Нуриев