Украина

Коллективы Виктора Скрипника и Луиша Каштру обменялись двумя забитыми мячами, после чего продержали зрителей в напряжении вплоть до конца игры (2:2).

Действующий чемпион Украинской премьер-лиги был вынужден пропустить свою игру второго тура национального первенства против Руха по причине вспышки коронавируса COVID-19 у львовян. Донецкому Шахтеру такое изменение в календаре точно не помогло как следует наладить игровые связи после паузы на матчи сборных, поэтому к многообещающему гостевому противостоянию с луганской Зарей "оранжево-черные" готовились исключительно в условиях своей тренировочной базы. Проведению игры на "Славутич-Арене" не должно было ничего помешать, поэтому центральный матч третьего тура УПЛ был достаточно обсуждаемой темой.

И поводом к этому служили далеко не "горняки" и их функциональная готовность. "Бронзовый" призер минувшего розыгрыша перед третьим туром расположился на предпоследнем месте турнирной таблицы с нулем набранных баллов. Календарь у коллектива Виктора Скрипника при этом был смешанной сложности, ведь сразу после игры против черниговской Десны (1:3) последовал матч с тогда еще не побеждавшим при Остапе Маркевиче Мариуполе, что давало возможность "мужикам" реабилитироваться. Не вышло — 0:1 в домашних условиях. Шахтер, в свою очередь, месяц назад сыграл с Колосом (3:1), поэтому даже не успел прочувствовать УПЛ после баталий в Лиге Европы УЕФА.

Вполне возможно, что именно чувства игрового ритма и не хватило дончанам в первом тайме этого матча. Игра началась с опасного рывка Додо, который завершился невнятной попыткой перебросить Шевченко со средней дистанции, после чего луганчане выдали отрезок в пять минут, за которые практически выжгли штрафную соперников и подступы к ней. Чудом, но Шахтер вышел из ударов Назарины и Юрченко без пропущенного мяча.

Вблизи к экватору первого тайма поле вновь накренилось в сторону ворот Зари, и Шевченко пришлось работать в своих владениях на полную. Справиться с не до конца удачной попыткой Тайсона замкнуть подачу с правого фланга удалось, а вот при простреле с противоположной половины штрафной от дебютировавшего за "горняков" в этой встрече Корниенко — уже нет. Марлос на дальней штанге подставил ногу, но даже не праздновал свой забитый мяч. По всей видимости, чувствовал, что дело этим не ограничится.

Уже в следующей атаке Зари Додо допустил потерю концентрации у своих владений, после чего был атакован Кабаевым, который после подката тут же выдал пас на Кочергина. Владислав на левом фланге чужой штрафной сбросил мяч себе под удар, и тут же пробил под ближнюю штангу. Камень в огород Трубина — удар был резким, но не из разряда не берущихся.

Шахтер начал терять азарт именно после пропущенного мяча. Серия непонятной паники от игроков дончан у своей штрафной завершилась вполне логичным пропущенным голом. Однако тот способ, благодаря которому Заря сумела его провести вызывает вопросы. Кабаев сложился как лист бумаги после столкновения со Степаненко в чужой штрафной. Юрченко с пенальти спокойно покатил низом в правый угол.

И если в начале первого тайма страдала штрафная Шахтера, то перед свистком на перерыв работала только оборона хозяев. Патрик поймал кураж и крутился у чужой штрафной, нанося удары среднего калибра по воротам Шевченко. Где-то спасал голкипер, где-то принимал на себя угрозу от бразильца каркас ворот. С горем пополам, но свои владения команда Скрипника отстояла, а перед уходом на отдых Вернидуб не дал заскучать Трубину мощным ударом со штрафного. Второй тайм обещал быть еще горячее с такими-то раскладами в первом!

По числу голов запланированное не так уж и успешно удалось реализовать команду. После перерыва Шахтер вернулся в игру с удачной подачи углового на левом фланге в район ближней штанги, где первым на мяче был Кривцов. А дальше была только борьба с одним лишь опасным моментом авторства Громова, который из центра штрафной с носка запустил мяч на фанатский сектор своей команды. Не густо. Замены от обоих тренеров не особо повлияли на происходящее на поле. Разве что Коноплянка в привычном стиле пару раз безуспешно попытался пробить. Боролись команды между собой, но о забитых мячах больше не помышляли.

В следующем туре луганская Заря сыграет гостевой поединок с ПФК Львов, а донецкий Шахтер ожидает номинально домашнее донецкое дерби с Олимпиком на поле НСК "Олимпийский" в столице Украины. При этом, коллектив Каштру, как и подопечные Скрипника, пожалует на "Арену Львов" в середине недели, где проведет пропущенную игру второго тура с Рухом.Заря — Шахтер 2:2Кочергин, 19, Юрченко, 28 (пен.) — Марлос, 17, Кривцов, 49Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс (Гречкин, 78) — Иванисеня — Юрченко (Цвек, 78), Назарина, Кочергин — Громов (Перович, 90+1), Кабаев (Гладкий, 88).Трубин — Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко — Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 82) — Марлос (Коноплянка, 81), Соломон (Тете, 74), Тайсон — Мораес (Фернандо, 87).Предупреждения: Фаворов, Кочергин — Марлос, Кривцов, Степаненко.