Украина

Полтавский коллектив еще не потерял очков по ходу чемпионата.

В рамках третьего тура чемпионата Украины Ворскла на выезде одолела Александрию (2:0).

Полтавский коллектив еще ни разу не потерял очков по ходу турнира. Это означает, что коллектив Юрия Максимова занимает единоличное первое место в УПЛ.

Несмотря на то, что у Шахтера и Руха есть в запасе игры, они не смогут опередить Ворсклу, так как теряли очки уже в этом сезоне.

В четвертом туре Ворскла на своем поле примет Мариуполь.