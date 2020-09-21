Украина

Президент Динамо — о выходе своей команды в плей-офф Лиги чемпионов.

Динамо обыграло АЗ и остался один шаг до выхода в групповой этап ЛЧ, киевской команде необходимо обыграть Гент. Комментарий по сыгранному матчу в еврокубках дал Игорь Суркис.

"В матче с АЗ это была тренерская победа. Игроки выполнили все, что было им рекомендовано и во втором тайме решили задачу".

О том, что Мирча Луческу привил Динамо:

"Прежде всего, это трудолюбие на тренировках. Тренировки проходят в таком же режиме, как и игра. Это самое главное. А еще, у него нет основного состава. Он смотрит, знакомится, разговаривает с футболистами каждый день и живет на базе. Я предлагаю, чтобы он переехал в квартиру, потому что невозможно все время на базе находиться. Но у него еще идет знакомство с командой".

О том, что Луческу пригласил Суркиса на матч против Гента:

"Он меня спросил и я сказал, что я полечу. Только команда полетит в понедельник, а я полечу во вторник".

О том, что Динамо может попасть в групповой этап Лиги чемпионов:

"Этот шаг надо пройти. Это будет тяжелое противостояние в двух играх. И Гент ставит перед собой тяжелую задачу. Мы должны играть с первой и до последней минуты. Давайте не будем загадывать вперед. Естественно, все хотят попасть в Лигу чемпионов".

О Генте:

"Хорошая, конкурентоспособная команда. Мы ее видели в прошлом году против Александрии. Надо настраиваться самым серьезным образом", — сказал Игорь Суркис в эфире программы "Великий футбол".