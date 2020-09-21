Украина

Стороны согласовали прекращение сотрудничества.

Нападающий Динамо Артем Кравец, который вернулся в клуб в текущее межсезонье, покидает команду, сообщает официальный сайт киевлян.

Стороны приняли решение о досрочном прекращении сотрудничества после беседы игрока с главным тренером команды Мирчей Луческу и президентом Игорем Суркисом.

Отмечается, что руководство клуба пошло навстречу Кравцу, дав ему возможность искать другой клуб, в котором он сможет получать больше игровой практики.

Напомним, форвард подписал с Динамо контракт на два года в возможностью продления. Ранее Кравец заявлял, что намерен с командой добиться успеха в еврокубках и чемпионате.