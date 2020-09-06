Украина

Форвард высказался после матча с Колосом.

Нападающий Динамо Артем Кравец дал свою оценку контрольном матчу против Колоса, в котором он забил единственный гол.

"Хотелось бы перевести голы в официальные игры. Конечно, я доволен, что получилось сыграть. Нужна игровая практика, входить в ритм. Конечно, все равно приятно побеждать.

Стараюсь в любой ситуации настраиваться как на официальную игру. Все-таки, соперник был хороший. Смотрел прошлые игры Колоса с Динамо. Всегда было непросто. Думаю, сегодня у каждого игрока был серьезный настрой.

Пройти квалификацию Лиги чемпионов и выиграть чемпионат — это самое главное. Сегодня был подготовительный матч", — сказал игрок официальному сайту клуба.

Ранее свое мнение о прошедшем встрече высказал защитник киевлян Виталий Миколенко.