Киевский клуб открыт к продаже 28-летнего футболиста.
Фран Соль, ФК Динамо
21 сентября 2020, 15:35
Динамо получило несколько предложений по Франу Солю, сообщает Diario de Almeria.
По информации источника, на 28-летнего футболиста претендуют Альмерия, Сельта, Вальядолид, Эльче, Эспаньол и Жирона.
При этом, Динамо хочет выручить за своего футболиста 3,5 миллиона евро или около этой суммы. В январе 2019 киевский клуб приобрел именно за столько испанца у Виллема II.
Напомним, что сегодня Динамо покинул другой нападающий – Артем Кравец, который получил статус свободного агента.