Украина

Киевский клуб открыт к продаже 28-летнего футболиста.

Динамо получило несколько предложений по Франу Солю, сообщает Diario de Almeria.

По информации источника, на 28-летнего футболиста претендуют Альмерия, Сельта, Вальядолид, Эльче, Эспаньол и Жирона.

При этом, Динамо хочет выручить за своего футболиста 3,5 миллиона евро или около этой суммы. В январе 2019 киевский клуб приобрел именно за столько испанца у Виллема II.

Напомним, что сегодня Динамо покинул другой нападающий – Артем Кравец, который получил статус свободного агента.