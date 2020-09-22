Украина

Украинский нападающий продолжит карьеру в чемпионате Бельгии.

Форвард Александр Филиппов переходит в Сент-Трюйден, сообщили и Десна, и бельгийский клуб. Финансовые условия сделки не разглашаются, но по информации Transfermarkt, бельгийцы заплатят 1,5 млн евро.

Филиппов выступал за Десну с 2016 года. За это время он провел 125 матчей в составе черниговцев и забил 48 голов и отдал 11 результативных передач.

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Ранее в карьере Филиппова были Арсенал, Мариуполь, НГПУ-Макеевуголь и краматорский Авангард.