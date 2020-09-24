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Football.ua акцентирует внимание на дате и времени важнейшего для Динамо поединка.

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов Динамо на выезде обыграло Гент со счетом 2:1. Голами в составе киевлян отличились Владислав Супряга и Карлос Де Пена, а у бельгийцев забил Тим Кляйдинст.

Ответный матч против бельгийцев пройдет во вторник, 29 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Отметим, что победитель этой пары отправится в групповой этап Лиги чемпионов, тогда как проигравший будет довольствоваться Лигой Европы.