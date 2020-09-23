Украина

Команда Луиша Каштру не лучшим образом начала выступления в сезоне-2020/21.

Шахтер разошелся миром с Рухом в перенесенной игре второго тура Премьер-лиги (1:1). Это уже вторая осечка "горняков" кряду – в предыдущей встрече (третьем туре) они сыграли вничью с Зарей (2:2).

В последний раз "горняки" обходились без побед в двух играх чемпионата подряд еще в 2018 году. Тогда они в конце ноября сыграли 0:0 со Львовом, а в начале декабря поделили очки с Олимпиком (2:2).

Примечательно, что и для Руха, и для Зари игры с Шахтером стали первыми в сезоне, в которых они набрали очки. На данный момент в УПЛ остается только одна команда без очков – Львов, у которого есть игра с Минаем в запасе.

В сезоне-2020/21 Шахтер также обыграл Колос (3:1) и проиграл Динамо в Суперкубке Украины (1:3). Также "горняки" проиграли в товарищеской игре Олимпику (1:2).