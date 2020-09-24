Похоже, вингер выпал на определенное время из обоймы команды.
Луиш Каштру, фото Шахтер
24 сентября 2020, 11:40
Главный тренер Шахтера Луиш Каштру подтвердил, что полузащитник команды Евгений Коноплянка получил повреждение.
"Мы еще не проводили никаких медицинских исследований. Думаю, это мышечная травма, которая не позволит ему выступить в следующих поединках".
"Недооценка Руха? Нет, мы ожидали, что Рух будет глубоко закрываться в обороне и проводить быстрые контратаки. В принципе, игра шла так, как мы того ожидали. Знаем, что Рух – очень компетентная команда. И в то же время мы ожидали победы. Мы всегда можем и должны побеждать. Поздравляю Рух с тем, как он сегодня показал себя в поле".
"Соперник был очень агрессивным, часто убивал наше развитие атаки. Когда мы пытались развивать свою игру, они фолили и останавливали нас. Мы знали, что они будут забегать за спины нашей линии обороны при контратаках. Знали, что будут закрываться в обороне. Мы создавали моменты, но, к сожалению, далеко не все удалось реализовать", — приводит слова Каштру официальный сайт "горняков".
Ранее португальский менеджер высказал свое мнение о потере очков в игре с дебютантом.