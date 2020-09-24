Украина

Похоже, вингер выпал на определенное время из обоймы команды.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру подтвердил, что полузащитник команды Евгений Коноплянка получил повреждение.

"Мы еще не проводили никаких медицинских исследований. Думаю, это мышечная травма, которая не позволит ему выступить в следующих поединках".

"Недооценка Руха? Нет, мы ожидали, что Рух будет глубоко закрываться в обороне и проводить быстрые контратаки. В принципе, игра шла так, как мы того ожидали. Знаем, что Рух – очень компетентная команда. И в то же время мы ожидали победы. Мы всегда можем и должны побеждать. Поздравляю Рух с тем, как он сегодня показал себя в поле".

"Соперник был очень агрессивным, часто убивал наше развитие атаки. Когда мы пытались развивать свою игру, они фолили и останавливали нас. Мы знали, что они будут забегать за спины нашей линии обороны при контратаках. Знали, что будут закрываться в обороне. Мы создавали моменты, но, к сожалению, далеко не все удалось реализовать", — приводит слова Каштру официальный сайт "горняков".

Ранее португальский менеджер высказал свое мнение о потере очков в игре с дебютантом.