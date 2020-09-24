Украина

Хавбек проведет сезон в чемпионате России.

Официальный сайт Динамо сообщает, что полузащитник команды Ахмед Алибеков проведет сезон в аренде в Уфе.

Напомним, что прошлый сезон Алибеков провел на правах аренды в чешском Словане, сыграв 13 матчей, а в текущем сезоне футболист успел попасть в заявку первой команды на матч чемпионата Украины против Львова.

Кроме того, Алибеков был в заявке команды на прошедший матч квалификации Лиги чемпионов против АЗ.

Отметим, что в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо обыграло Гент (2:1).