Украина

Нападающий Сент-Трюйдена пожелал удачи черниговской команде.

Бывший игрок Десны Александр Филиппов пожелал удачи черниговцам в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы против Вольфсбурга. Он в этом поединке уже не сыграет, поскольку ранее был продан в Сент-Трюйден.

"Хочу пожелать вам сегодня, в очень важный и ответственный день – конечно же, удачи. Ребята, верьте в свои силы, друг в друга, помогайте друг другу. Мы были одной семьей, и вы остаетесь семьей, это самое-самое главное", — заявил Филиппов в видеообращении, опубликованном пресс-службой Десны.

"Мне очень жаль, что сегодня я не с вами, но мы обязательно еще увидимся. Всего хорошего вам. Болельщики, дорогие, поддерживайте свою команду, потому что Десна самая лучшая. И все обязательно получится. Ребята, я с вами, буду за вас болеть. До скорых встреч".

Матч Вольфсбург – Десна начнется сегодня в 21:15. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.