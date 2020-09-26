Украина

Football.ua предлагает вашему вниманию анонс поединка чемпионата Украины.

Ворскла примет на своем поле Мариуполь в матче очередного тура украинской Премьер-лиги.

Ворскла — Мариуполь

Суббота, 26 сентября, 17:00. Стадион Ворскла, Полтава. Главный арбитр — Владимир Новохатний (Киев). Прямая трансляция на канале Футбол 2.

Ворскла очень успешно стартовала в новом сезоне УПЛ, и на данный момент остается единственной из 14 команд, которая еще не теряла очки. Полтавчане добыли три победы кряду и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу. В этот уикенд подопечным Юрия Максимова предстоит встретится с Мариуполем, который также достаточно неплохо начал выступления в новом сезоне, одержав две победы и уступив лишь Александрии на старте.

Ворскла и Мариуполь имеют давнюю историю противостояний на поле и провели 51 очный поединок. Преимущество в этой дуэли имеют приазовцы, которые побеждали в 23 матчах. Полтавчане были сильнее в 19 играх, а еще в 9 случаях была зафиксирована ничья.

Последняя на данный момент встреча команд на поле Ворсклы завершилась волевой победой Мариуполя со счетом 2:1.

Добиться положительного для себя результата в этом поединке команде Остапа Маркевича будет крайне непросто, ведь "зелено-белые" имеют хорошую статистику выступлений на своем поле и забивают в пяти матчах кряду.

Интересные факты:

Юрий Максимов может отпраздновать 50-ю победу во главе разных команд в УПЛ.

Безничейная серия Ворсклы продолжается уже 10 матчей: 7 побед и 3 поражения.

Нападающий Ворсклы Руслан Степанюк забивает в трех матчах кряду – 3 гола.

Степанюк и его партнер по Ворскле Евгений Опанасенко могут забить по 10-му голу в рамках УПЛ.

Дисквалифицированный: Сагуткин (Мариуполь).