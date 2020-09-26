Украина

Представляем вашему вниманию анонс матча Премьер-лиги.

Александрия дома сыграет против Днепра-1 в рамках четвертого тура чемпионата Украины по футболу.

Александрия – Днепр-1

Суббота, 26 сентября, 19:30. Ника, Александрия. Главный арбитр – Игорь Пасхал (Херсон). Прямая трансляция на ТК Футбол 2.

По прошествии пяти туров можно сказать, что обе команды начали нынешний сезон не так, как хотелось бы. Пятая команда прошлого чемпионата Александрия после победы над Мариуполем (4:1) проиграла Минаю (0:1) и Ворскле (0:2). С такими результатами команда идет на восьмом месте в таблице, но при этом лишь на два пункта опережает 13-ю строчку.

А эту самую 13-ю строчку вместе с Зарей и Рухом делит как раз очередной соперник александрийцев, Днепр-1. Клуб, который ставит задачу выйти в Лигу Европы, имеет только один зачетный балл, набранный в игре с Ингульцом еще в первом туре. Затем были 1:3 от Олимпика и 1:2 от Мариуполя.

Такие результаты привели к первой отставке УПЛ в этом сезоне: Дмитрий Михайленко, который возглавлял клуб еще с момента его создания в 2017-м, покинул свой пост. Нельзя сказать, что это было прямо неожиданно – вспомните, как летом Днепр-1 едва не переманил Виктора Скрипника из Зари, и это при остававшемся на посту Михайленко.

Новым тренером Днепра-1 стал хорошо известный нам по Карпатам Игорь Йовичевич. Хорват, который славится своей работой с молодежью, подписал контракт на два сезона с опцией продления еще на один. Йовичевич занял новый пост несколько дней назад, но времени на раскачку у него нет – результат нужен здесь и сейчас.

Вопросы главного тренера Днепра-1 сейчас определенно меньше всего волнуют Александрию. Дело в том, что из-за неудач команды слышится немало разговоров о том, дескать, Владимир Шаран в Александрии себя изжил. Но если не он, то кто? Трудно представить Шарана без Александрии (хотя и был перерыв на Карпаты в 2012), а Александрию представить без Шарана еще труднее. Команде определенно нужна победа, чтобы заставить поутихнуть такие разговоры.

Не сыграет: Когут (Днепр-1) — дисквалификация