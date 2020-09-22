Украина

Клуб определился с заменой Дмитрию Михайленко, который покинул команду.

Днепр-1 объявил о назначении Игора Йовичевича на пост главного тренера, сообщил официальный сайт клуба.

Соглашение с 46-летним специалистом подписано на два года с опцией продления еще на сезон.

Уже известен тренерский штаб хорватского специалиста. В него войдут: Юрий Беньо, Андрей Ханас, Валерий Городов, Евгений Барышников и Исан Мартин Андрес.

Когда почетный президент клуба Юрий Береза представлял наставника команде, он озвучил задачу на сезон – попадание в еврокубки.

Напомним, что Дмитрий Михайленко подал в отставку после поражения от Мариуполя (1:2) в третьем туре украинской Премьер-лиги.