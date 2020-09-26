Донатас Казлаускас продолжит карьеру в чемпионате Украины.
Донатас Казлаускас (справа), фото ПФК Львов
26 сентября 2020, 06:56
ПФК Львов на своем официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника Тракая Донатаса Казлаускаса.
26-летний литовец подписал с "сине-золотыми львами" соглашение на два года с возможностью продления еще на один сезон. В новом клубе футболист будет выступать под 19-м номером.
Отметим, что Тракай Казлаускас имеет в своем активе 11 поединков за национальную сборную Литвы.
Напомним, ранее ПФК Львов продал бразильского форварда Алваро в Кешлю из Азербайджана, а также отдал Ренана Абнера в аренду в Жил Висенте.