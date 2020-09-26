Украина

Наставник Миная высказался о предстоящем поединке против Динамо в УПЛ.

Минай встретится с Динамо на НСК Олимпийский в поединке четвертого тура украинской Премьер-лиги. Главный тренер закарпатского клуба Василий Кобин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Не могу сказать, что игра против Динамо особенная. Она будет более приятная, потому что я встречусь с тренером, с которым много времени работал. Для меня будет приятная встреча".

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"Конечно хочется отобрать очки, взять по максимуму, но мы понимаем силу Динамо и собственную. Игра покажет, но в мыслях такое есть", — заявил Кобин в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Минай — Динамо состоится сегодня, 26 сентября, в 14:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.