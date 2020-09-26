Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют закарпатский Минай и киевское Динамо.

После успешного выезда к бельгийскому Генту в рамках квалификации Лиги чемпионов УЕФА (2:1), киевское Динамо возвращается к делам Украинской Премьер-лиги гостевым матчем против закарпатского Миная. Мирча Луческу предоставил отдых целому ряду своих подопечных, поэтому "бело-синие" предстанут перед зрителями в серьезно обновленном составе. Полностью новая линия полузащиты и Сирота в центре обороны — такой выбор румынского наставника.

От Василия Кобина также присутствует ротация перед предстоящей игрой. После неудачной игры с донецким Олимпиком (0:3), места в стартовом составе недосчитались Снижко и Маткобожик, вместо которых сыграют Пиняшко и Павлиш, соответственно.

Минай: Попович — Лопыренок, Матич, Павлиш — Меличенко, Ткачук, Пиняшко, Сакив — Кожанов, Шиндер, Нуриев.

Запасные: Каниболоцкий, Капаррос, Кныш, Маткобожик, Снижко, Шпак, Шемми, Ахмедзаде, Голодюк.



Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Дуэлунд, Вербич — Супряга.