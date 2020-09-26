Украина

Этот компонент игры у одного из лидеров Динамо не на самом высоком уровне.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич не сумел реализовать пенальти в матче 4-го тура Премьер-лиги против Миная. С ударом словенца с точки справился голкипер Андрей Попович.



Для Беньямина Вербича, согласно данным Transfermarkt, это уже пятый нереализованный пенальти. Успешно он исполнил шесть 11-метровых ударов.

Так, Беньямин забил один пенальти за Целье, два за Копенгаген и три — за Динамо (Шахтеру, Колосу и Днепру-1). А не забивал он дважды в Целье, еще раз в Копенгагене и два раза в Динамо (Десне и теперь Минаю).

Впрочем, на 59-й минуте Беньямин исправился за свою оплошность, поразив ворота Миная с игры. На данный момент счет в матче 4:0. Вы можете следить за ходом игры на Football.ua.