Украина

Во втором матче кряду в столице Украины коллектив Василия Кобина пропустил три и более мячей в свои ворота (4:0).

Единственный украинский коллектив, которому удалось успешно выступить в середине недели в еврокубковых состязаниях, вернулся к делам на внутренней арене гостевым поединком против одного из трех дебютантов "элитного" первенства этого сезона. Закарпатский Минай сыграл всего два матча в Украинской Премьер-лиге до отчетного дня, однако уже успел познать вкус побед.

После противостояния подопечных Василия Кобина с Александрией (1:0) в первом для них туре, который для остальных команд уже был вторым, Минай отправился на гостевую игру против донецкого Олимпика, однако не смог составить соперникам должного сопротивления (0:3). Не самый выдающийся старт, однако лучший среди новичков текущего сезона.

С киевским Динамо в первых турах ситуация обстояла несколько иначе. "Бело-синие" уже сумели на евроарене преодолеть один из двух раундов квалификации на своем пути к групповому этапу Лиги чемпионов, что позволило фанатам закрыть глаза на ситуативную неудачу с черниговской Десной (0:0) и невнятную игру с положительным исходом против ПФК Львов (3:1).

Даже в экспериментальном составе коллектив Мирчи Луческу сумел провести поединок от начала и до конца в единоличном контроле мяча. Команды начали игру в достаточно сумбурном темпе, а дальнейших ход противостояния предопределила нервная игра Дмитрия Павлиша. Защитник Миная за 8 минут умудрился, сначала, грубо сфолить в центре поля против Дуэлунда на желтую, а затем и заработать прямую красную карточку за фол против Супряги в центре своей штрафной. Номинальные гости серьезно ошиблись лишь один раз в первой четверти игрового часа, но этого хватило на весь оставшийся поединок.

При этом, Беньямин Вербич ударом с пенальти в правый угол нижний голкипера Поповича так и не переиграл. Кобин постарался залатать дыру в обороне заменой Кожанова на Маткобожика, однако Динамо все равно удалось повторно продавить проблемную зону соперников. Супряга пасом пяткой отправил в забег Андриевского, который затем удачно перебросил вратаря соперников в ближнем бою. Киевлянам такой подход ко взятию ворот соперников понравился, поэтому третий гол своей команды в отчетной игре Вербич забьет схожим образом, но уже во втором тайме.

Полный демонтаж оборонных конструкций закарпатской команды произошел уже через несколько минут от гола Андриевского. Вновь пострадал правый фланг защиты, где спокойно пробежался по штрафной Вербич с завершающим ударом в дальнюю штангу, рикошет от которой в пустые ворота переправил Цыганков. Дежурный гол для Виктора.

Уже с первых минут второго тайма Луческу продолжил ротацию внутри своей команды тремя заменами. Выход Соля фактически отрезал линии Динамо от острия атаки, однако Шапаренко сумел в полной мере компенсировать очередную неудачную игру партнера по команде. Именно Николай вывел Вербича на ударную позицию при третьем голе своей команды. К слову, вновь провалилась зона правого центрального защитника у Миная.

И, чтобы уж совсем наверняка, киевляне свою четвертую атаку также провели через дыру в построении команды Кобина. Вот только адресатом прострела Миколенко стал, не желая того, Мислав Матич, срезав мяч в сетку собственных ворот в фактически безвыходной ситуации. Дальнейшие события на поле ни содержания, ни практического значения не имели, хотя на момент четвертого гола Динамо шла всего 69-я минута. Коллектив Кобина бесславно сложил оружие, уступив во втором матче кряду с "нулем" на табло напротив своих забитых мячей. А для действующего вице-чемпиона страны это была лишь возможность перевести дух между играми в квалификации Лиги чемпионов.

На 15-й минуте Беньямин Вербич не забил пенальти (вратарь).

В следующем туре закарпатский Минай сыграет гостевой матч образца прошлого сезона Первой лиги против Ингульца из Петрово, но до этого проведет игру на выезде против Полесья в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Киевское Динамо, в свою очередь, будет надеяться на успешное завершение дуэли с бельгийским Гентом, после чего подопечных Мирчи Луческу ожидает непростая домашняя игра против луганской Зари.Минай —0:4Андриевский, 36, Цыганков, 40, Вербич, 59, Матич, 68 (авт.)Попович — Лопыренок, Матич, Павлиш — Меличенко (Шемми, 75), Ткачук, Пиняшко (Кныш, 67), Сакив — Кожанов (Маткобожик, 20), Шиндер (Ахмедзаде, 75), Нуриев (Шпак, 67).Бущан — Кендзера (Караваев, 74), Забарный, Сирота, Миколенко — Андриевский, Шепелев (Сидорчук, 46) — Цыганков (Цитаишвили, 63), Дуэлунд (Шапаренко, 46), Вербич — Супряга (Соль, 46).Предупреждения: Павлиш, Меличенко, Лопыренок, Ахмедзаде — Забарный