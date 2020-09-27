Украина

Хавбек киевлян сумел поразить ворота Миная.

Полузащитник Динамо Александр Андриевский отметился забитым мячом в матче четвертого тура Премьер-лиги против Миная (4:0). Это взятие ворот стало для хавбека первым в футболке киевского клуба.



Летом 2018 года Андриевский вернулся в Динамо, однако при Александре Хацкевиче и Алексее Михайличенко он нечасто получал игровую практику: восемь матчей в чемпионате Украины в основе в первый сезон и пять во второй.

В нынешней кампании Александр сыграл с первых минут против Львова и Миная, а в играх с Олимпиком, Шахтером и АЗ выходил на поле на замену.