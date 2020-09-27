Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Украины.
фото ФК Мариуполь
27 сентября 2020, 07:39
Ворскла впервые потеряла очки в чемпионате Украины сезона-2020/21. В четвертом туре команда Юрия Максимова не смогла обыграть Мариуполь. Команды голов не забивали — 0:0.
Ворскла — Мариуполь 0:0
Ворскла: Резник — Чеснаков, Яворский, Ндиайе — Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу — Кане — Кулач (Васин, 66), Степанюк (Ребенок, 66)
Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Игнатенко, 81), Стасюк — Бондаренко, Чех — Топалов (Петерман, 81), Мишнев, Горбунов (Кащук, 69) — Сикан (Кулаков, 63)
Предупреждения: Скляр, Пуцлин — Быков, Гальчук, Топалов, Петерман
Удаление: Петерман, 90+5 (повторное предупреждение)