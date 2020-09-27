Украина

Менеджер Ворсклы — об игре против Мариуполя.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов дал свой комментарий после поединка УПЛ, в котором его команда сыграла вничью с Мариуполем (0:0).

"Считаю, что играли против хорошей команды. Молодой, перспективной. Результатом я не доволен, но старанием, бойцовскими качествами я доволен".

"Замены? Кулач подсел, надо же давать отдыхать когда-то. У нас много и других хороших нападающих. Команда строится, и не с одиннадцати футболистов".

"Откровенно, на победу не наиграли, у нас не было таких явных моментов", — сказал Максимов на пресс-конференции.

Ранее свое мнение о поединке высказал главный тренер Мариуполя Остап Маркевич.