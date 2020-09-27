Украина

Главный тренер азовцев остался доволен ничейным исходом матча.

В четвертом туре Премьер-лиги Мариуполь на выезде сыграл вничью 0:0 с Ворсклой, которая до того выиграла три поединка из трех.

"Матч мне понравился. По накалу, по атакующим действиям, по игре в обороне, считаю, это наша лучшая игра! Было видно, что ребята прибавляют, что они настроены и понимают, что надо делать на футбольном поле, несмотря на свой молодой возраст. Ворскла — это очень атакующая команда. По стилю игы она напоминает Днепр-1, поэтому нам было где-то легче отладить те моменты в игре, которые помогли нам успешно отзащищаться против схемы 3-4-3. Мы довольны и игрой, и результатом", — передает слова главного тренера Мариуполя Остапа Маркевича пресс-служба клуба.

"Мы довольны результатом. Всегда есть, так скажем, возможности для улучшения. Я не могу говорить, кто больше заслуживал на победу. Пусть об этом рассуждают болельщики. Мы в первую очередь довольны самоотдачей футболистов. Это сейчас главное".

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"В первых играх мы чувствовали, что команда находится не на том уровне физической подготовке, который мы бы хотели. Сейчас мы уже видим, что ребята выходят на хороший уровень в плане физики. Это дает возможность нам играть и накрывать соперника высоким прессингом. Когда команда играет с такой интенсивностью на чужой половине поля, то такая игра очень хорошо смотрится. Такой футбол нравится болельщикам, и мы будем стараться и дальше так играть".

Мариуполь посреди четвертого тура занимает третье место в турнирной таблице, но обойти его имеют шансы Колос, Шахтер, Олимпик и Десна. Следующий матч азовцы проведут 30 сентября в третьем круге Кубка Украины против Виктории.