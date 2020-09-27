Украина

Олег Очеретько в этом сезоне будет выступать за азовцев.

Мариуполь внес в свою заявку на официальном сайте Премьер-лиги хавбека Шахтера Олега Очеретько.

Ни один из клубов пока не объявлял о переходе официально. Портал Transfermarkt указывает, что Олег перебрался в Мариуполь на правах аренды до конца сезона.

В нынешнем сезоне Очеретько сыграл в двух матчах за Шахтер в чемпионате U-21. В них он отметился голом и желтой карточкой.

Предыдущим футболистом, который перешел в Мариуполь из Шахтера на правах аренды, был нападающий Даниил Сикан.