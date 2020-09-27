Полузащитник Мариуполя получил повреждение в игре с Ворсклой.
Алексей Кащук, Мариуполь
27 сентября 2020, 12:47
Хавбек Мариуполя Алексей Кащук не смог доиграть до конца матч против Ворсклы из-за травмы. По информации официального сайта Мариуполя у футболиста разрыв акромиально-ключичного сочленения плечевого сустава.
В ближайшее время Кащук пройдет углубленное обследование, после чего будет принято решение о необходимости операции.
Для восстановления Алексею потребуется как минимум два месяца.
В нынешнем сезоне Кащук сыграл в четырех матчах Премьер-лиги, но только один из них начинал с первых минут.