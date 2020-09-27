Украина

Заря устроила гостевой погром ПФК Львов

Еще в первом тайме в ворота команды Георгия Цецадзе отправились пять мячей, а самого грузинского специалиста даже не было на поединке (0:5).

Радость игроков Зари, фото ФК Заря Луганск

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



ПФК Львов — Заря 0:5

Голы: Юрченко, 2, Громов, 5, 27, Гладкий, 33, 37



ПФК Львов: Львов: Литовченко — Клименчук, Кравчук, Челич — Комарец (Грисьо, 51), Айнсалу, Борзенко (Романчук, 58), Шина — Кошман (Велвес, 73) — Ныч (Казлаускас, 58), Филипе.



Заря: Шевченко (Василь, 46) — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Юрченко, Иванисеня (Цвек, 46), Кабаев, Кочергин (Назарина, 60) — Громов (Хомченовский, 75), Гладкий.



Предупреждения: Клименчук, Грисьо — Кабаев, Фаворов, Цвек, Вернидуб.