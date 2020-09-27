Украина

Предлагаем читателям оценить эпизод в матче чемпионата Украины.

ВИКТОР КОРНИЕНКО В МАТЧЕ С ОЛИМПИКОМ, ФК ШАХТЕР

ВИКТОР КОРНИЕНКО В МАТЧЕ С ОЛИМПИКОМ, ФК ШАХТЕР

Шахтер принимает на своем поле Олимпик в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

В конце первого тайма "горняки" получили право на пробитие пенальти, когда защитник "олимпийцев" Евгений Пасич в своей штрафной потянул за корпус Виктора Корниенко после передачи с фланга.



Предлагаем читателям определиться, стоило ли назначать пенальти в этом моменте.

Стоит отметить, что Алан Патрик не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар и переиграть голкипера Артема Кичака.

После 55-й минуты счет в матче Шахтер – Олимпик 0:0. Следить за событиями поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.