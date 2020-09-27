Предлагаем читателям оценить эпизод в матче чемпионата Украины.
ВИКТОР КОРНИЕНКО В МАТЧЕ С ОЛИМПИКОМ, ФК ШАХТЕР
27 сентября 2020, 18:21
Шахтер принимает на своем поле Олимпик в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.
В конце первого тайма "горняки" получили право на пробитие пенальти, когда защитник "олимпийцев" Евгений Пасич в своей штрафной потянул за корпус Виктора Корниенко после передачи с фланга.
Предлагаем читателям определиться, стоило ли назначать пенальти в этом моменте.
Стоит отметить, что Алан Патрик не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар и переиграть голкипера Артема Кичака.
После 55-й минуты счет в матче Шахтер – Олимпик 0:0. Следить за событиями поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.